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İdlib'e Yeniden Hava Saldırısı Düzenlendi

10.09.2019 11:43 | Son Güncelleme

Suriye’de rejim güçleri yaklaşık 10 günlük ateşkesin ardından İdlib’e yeniden hava saldırısı düzenlendi. Saldırıyı hem gözlemciler hem de muhaliflerin sözcüsü de doğruladı

İdlib'e Yeniden Hava Saldırısı Düzenlendi

Suriye’de rejim güçleri yaklaşık 10 günlük ateşkesin ardından İdlib’e yeniden hava saldırısı düzenlendi. Saldırıyı hem gözlemciler hem de muhaliflerin sözcüsü de doğruladı.

Suriye rejimi ve Rusya 31 Ağustos tarihinde muhaliflerin denetimindeki İdlib’e yönelik saldırılara yönelik ateşkes ilan etmişlerdi.

Bölgeye yönelik ara ara topçu atışları devm etse de herhangi bir hava saldırısı düzenlenmiyordu.

Bölgedeki Amerika güçleri de ateşkesin hemen ardından El Kaide’ye ait olduğu sanılan bir tesise operasyon düzenlendiğini duyurmuştu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, rejime ait uçakların Cebel El Akrad dağı yakınlarındaki bölgeye iki ayrı hava saldırısı gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Bu iki saldırının ateşkesin tamamen sona erdiği anlamına gelip gelmediği henüz bilinmiyor.

Bölgedeki muhalif grupların sözcüsü Muhammed Reşid de iki ayrı hava operasyonunun Rus savaş uçakları tarafından düzenlendiğini söyledi.

Suriye’de muhaliflerin elinde kalan bölgelerden biri olan İdlib’te ikinci kez ateşkes ilan edilmiş durumda. Ağustos ayının başında ilan edilen ateşkes sadece 3 gün kadar sürmüştü.

İdlib’e yönelik saldırıların bölgeden yeni bir göç dalgası başlatmasından endişe edildiği için Türkiye’de buraya yönelik operasyonlardan kaygı duyuyor.

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