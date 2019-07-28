İdlib’e Yine Hava Saldırısı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi İdlib bölgesindeki bir kasabaya yönelik hava saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gözlemevi ölen 5 kişiden 2’sinin aynı aileden olduğunu kaydetti.

Ariha kasabasına yönelik hava saldırısında 21 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Aynı bölgeye önceki gün düzenlenen ve pazar yerinin vurulduğu hava saldırısında 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu kasaba son haftalarda hedef alınan bölgeler arasında. Birleşmiş Milletler Cuma günü yaptığı açıklamada Suriye’de son 10 günde düzenlenen hava saldırılarında en az 103 sivilin hayatını kaybettiği ifade etmişti.

Açıklamayı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yapmıştı.

Açıklamada son 10 günde Suriye hükümeti ve müttefikleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybeden en az 103 sivil arasında, 26 da çocuğun bulunduğu da ifade edilmişti.

