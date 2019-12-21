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İdlib’e yönelik gerçekleştirilen saldırılarda binlerce sivil yerinden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 12:00 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentine yönelik gerçekleştirilen bombalı ve hava saldırılarında binlerce sivil yerlerinden edildi.

Suriye’nin İdlib kentine yönelik gerçekleştirilen bombalı ve hava saldırılarında binlerce sivil yerlerinden edildi. Halk, Türk sınırlarının yakınında bulunan bölgelere kaçıyor.
Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib’de, Esad Rejiminin düzenlediği saldırılar sonucunda on binlerce sivil evlerinden göç etmek zorunda kaldı. Siviller Türk sınırlarına yakın bölgelere kaçarken, Birleşmiş Milletler İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi yaptığı açıklamada, 16 Aralık’tan bu yana İdlib’in güneyine düzenlenen hava saldırılarının artmasının ardından on binlerce sivilin kentin kırsalında bulunan Marat el-Numan bölgesinden kaçtığı ifade edildi. Suriye İnsan Hakları Örgütü ise “İdlib’in güney kırsalına bir hafta önce Suriye ve Rus uçaklarının başlattığı hava saldırılarında 80’den fazla insan hayatını kaybetti” dedi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi de, "Binlerce sivil, güvenli bölgelere geçebilmek için saldırıların son ermesini bekliyor" açıklamasını yaptı.
Öte yandan Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Najat Rushdi Suriye’nin kuzeybatına yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin, “Hava saldırıları ve atılan bombalar sonucu kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere düzinelerce sivil hayatını kaybediyor” ifadelerini kullandı.
Saldırılardan kaçan bir sivil, “Durum çok kötü. Dün gece boyunca uyuyamadık. En az 50 füzenin sesi duyduk. Şimdi başka bir yere kaçmak için bazı siviller araba bile bulamıyorlar. Gece saatlerinde bir metre kadar bile hareket edemiyoruz, eşyalarımızı topladık çıktık. Nereye gideceğimizi ve ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrimiz yok” dedi.
Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının son gerçekleştiği saldırıda, Marat el-Numan bölgesinde bulunan bazı köylerde en az 4 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil de ağır yaralandı.

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