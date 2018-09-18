İdlib'e yönelik mutabakat

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de varılan mutabakatı konuya taraf ülkeler ve bölge halkı için önemli bir kazanım olarak nitelendirerek, "İdlib'deki askeri pozisyonumuzla ilgili faaliyetlere bugüne kadar olduğu gibi Rusya ile koordineli şekilde devam edilecek." dedi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Akar, bazı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiği yemekteki konuşmasında, uluslararası güvenlik ve istikrarın önemli risklerle karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçildiğini belirtti.

Türkiye'nin aynı anda birden çok tehditle mücadele ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "Bir yandan FETÖ, PKK/PYD/YPG/KCK ile mücadele ederken bir yandan da 3 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin sadece Suriye ve Irak'ın değil, tüm komşularının toprak ve politik bütünlüğüne saygılı olduğunu kaydeden Akar, "Ancak bu ülkelerden ülkemize saldırı gerçekleştirilmesine sessiz kalmadık, bundan sonra da kalmayacağız. Bölgedeki temel hedefimiz barış ve istikrarı sağlamak, terörle mücadele etmektir. Bunu yaparken de masum insanların, çevrenin, dini ve kültürel yapıların zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.