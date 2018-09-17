İdlib'e yönelik mutabakat zaptı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'e yönelik imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı ile Türkiye, Suriye meselesinde en yüksek siyasi ve insani meşruiyete dayalı politikayı takip ettiğini gösterdi." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan "İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" hakkında paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'da tüm dünyanın gözleri önünde ortaya koyduğu irade ve onu takip eden kararlı tutumunun sonuç verdiğini belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü insani diplomasi Soçi Zirvesi'nde sonuç vermiş, Türkiye, uluslararası vicdanın sözcüsü, mazlum Suriyelilerin çığlığına kulak veren yegane aktör olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, her türlü siyasi hesabın boy gösterdiği bu meselede, birçok çatışmacı tarafın hesaplarının üstünde bir tutum izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesin bir irade ve kararlılıkla insani hassasiyetlerin takipçisi olmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti: