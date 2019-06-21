İdlib'e yönelik saldırılar kınandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine yönelik saldırıları hakkında, "Sivillere, insani yardım çalışanlarına ve sivil altyapıya yönelik saldırılar esef verici ve en şiddetli şekilde bunları kınıyorum. Uluslararası insani hukuk tüm taraflarca uygulanmalı ve siviller ile sivil altyapıya yönelik saldırılar durmalı, bir an önce bu saldırılara son vermeliler." değerlendirmesinde bulundu.

Moumtzis, dün İdlib'in Marrettinnuman ilçesi civarında rejim saldırılarının hedef aldığı bir ambulansta bir kadın hasta ve üç sağlık çalışanının öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Olaydan dolayı şoke olduğunu ve dehşete kapıldığını dile getiren Moumtzis, hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine, yakınlarına taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Rejimin saldırılarında son birkaç haftada yüzlerce sivilin öldüğünü ve ve binlercesinin yaralandığını anımsatan Moumtzis, "1 Mayıs'tan bu yana İdlib'in güneyi ve çevre bölgelerinde, çatışmasızlık bölgesinin güney tarafından 320 bin insanın yerinden edilmesine sebep olan gerginlik sürüyor." ifadesini kullandı.