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İdlib'i vuran uçakların sesi, Hatay'ın sınır köylerinde duyuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

SURİYE'nin İdlib kentinde belirlenen  hedefleri vuran Rus savaş uçaklarının sesi, Hatay'ın Reyhanlı ve Yayladağı ilçelerine bağlı köylerden de duyuldu.

İdlib'i vuran uçakların sesi, Hatay'ın sınır köylerinde duyuldu

Emek ÇAKILI- Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY, (DHA) - SURİYE'nin İdlib kentinde belirlenen hedefleri vuran Rus savaş uçaklarının sesi, Hatay'ın Reyhanlı ve Yayladağı ilçelerine bağlı köylerden de duyuldu.
Yüksekte olan sınır köylerinden ise atılan bombaların çıkardığı toz bulutları görüldü. Suriye'deki yerel kaynaklar, hava saldırısında yaşamını yitirenler ve yaralananlar olduğunu bildirdi.

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İdlib'i vuran uçakların sesi, Hatay'ın sınır köylerinde duyulduİdlib'i vuran uçakların sesi, Hatay'ın sınır köylerinde duyulduİdlib'i vuran uçakların sesi, Hatay'ın sınır köylerinde duyuldu

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