İdlib'i vuran uçakların sesi, Hatay'ın sınır köylerinde duyuldu

Emek ÇAKILI- Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY, (DHA) - SURİYE'nin İdlib kentinde belirlenen hedefleri vuran Rus savaş uçaklarının sesi, Hatay'ın Reyhanlı ve Yayladağı ilçelerine bağlı köylerden de duyuldu.

Yüksekte olan sınır köylerinden ise atılan bombaların çıkardığı toz bulutları görüldü. Suriye'deki yerel kaynaklar, hava saldırısında yaşamını yitirenler ve yaralananlar olduğunu bildirdi.

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