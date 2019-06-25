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İdlib'in merkezinde bombalı araç saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 11:55 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin merkezinde sivil araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi, bir sivil yaralandı

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin merkezinde sivil araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucunda bir sivil yaralandı.

İdlib'in merkezinde sivil bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Patlamada yaralanan sivil, hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), dünkü raporunda, Beşşar Esed ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran döneminde gerçekleştirdiği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını bildirmişti.

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bomba İdlib

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