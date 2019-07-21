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İdlib'in sesini duyuran Enes Diyab, Rus saldırısında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 14:24 | Son Güncelleme

Suriye'de Sivil Savunmanın basın çalışmalarını yürüten ve AA için de serbest habercilik yaparak İdlib'in sesini dünyaya duyuran Enes Diyab, Rusya'nın hava saldırısında yaşamını yitirdi

İDLİB/ANKARA (AA) - Suriye'de Sivil Savunmanın (Beyaz Baretliler) medya çalışmalarını yürüten ve AA için de serbest habercilik yapan Enes Diyab, Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Hımeymim üssünden havalanan Rus savaş uçakları İdlib'in Han Şeyhun ilçesine hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunmanın medya çalışmalarını yürüten ve AA için de serbest habercilik yapan Enes Diyab, memleketine düzenlenen bu saldırıda görev başındayken yaşamını yitirdi.

Diyab, geçen sene rejim saldırısında ayağından yaralanmış ve tedavisi Türkiye'de yapılmıştı.

Diyab'ın İdlib'deki saldırılarda çektiği çok sayıda fotoğraf ve video, dünyanın önde gelen basın yayın organlarınca yayımlanmıştı.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, Diyab'ın ölümüne ilişkin AA'ya yaptığı açıklamada, "Enes, Han Şeyhun kimyasal silah katliamının görgü tanıklarındandı. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerde korkusuzca çalışırdı. İdlib ve Suriye'nin durumunu dünyaya duyurmayı şiar edinmişti." dedi.

Yusuf, Diyab'ın ayağından vurulduktan sonra da memleketine dönerek aynı gayretle çalışmayı sürdürdüğünü vurguladı.

22 yaşında ve bekar Diyab'ın ailesi, İdlib'de ikamet ediyor.

Han Şeyhun ilçesi, son üç gündür rejim ve Rus güçleri tarafından karadan ve havadan aralıksız şekilde hedef alınıyor.

Mustafa Hac Yusuf, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Han Şeyhun'da sadece hayvanlar yaşıyor olmasına rağmen hava ve kara saldırıları durmadı. Savaş uçakları iki günde onlarca hava saldırısı düzenledi. Rejim ve destekçileri Han Şeyhun'u haritadan silmeye çalışıyor." değerlendirmesini yapmıştı.

Han Şeyhun, 4 Nisan 2017'deki kimyasal silah katliamıyla dünyanın gündemine oturmuştu. Rejimin saldırısında, 100'den fazla sivil ölmüştü.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Rejim güçleri, Rusya'nın yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de Ankara ve Moskova yönetimleri arasında imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Söz konusu tarihten itibaren Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Enes Diyab İdilb

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