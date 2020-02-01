HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İdlibli ailelere çadır ve barınma desteği

İdlibli ailelere çadır ve barınma desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 12:48 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib ilinin güneyi ve Halep’in batısına düzenlenen hava saldırılarından evlerini terk etmek zorunda kalan 287 aileye barınma desteğinde bulunuldu.Suriye rejimi ve Rusya’nın İdlib kentine yönelik düzenlediği bombardıman nedeniyle İdliblilerin Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere göçü devam ediyor.Rusya, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle, Türkiye sınırına kasım ayının başından bu yana yerinden edilen İdliblilerin sayısı 600 bini geçti.Halep’in kuzeyi ve İdlib kentinin güney kırsalına yönelik rejim ve Rusya tarafından yapılan bombardımanlardan kaçmak zorunda kalan siviller, Türkiye’nin kontrolünde bulunan Azez, El Bab, Afrin ve Cerablus’a göç ediyor.İdlib’teki son durum ve yaptıkları yardımlarla ile ilgili bilgi veren Suriye İHH Babu Selam basın sorumlusu Yakup Alaca, “Son günlerde İdlib halkına yönelik artan yoğun saldırılardan dolayı, güvenli bölge Azez, Elbab, Cerablus şehir merkezlerine ve kırsalına yoğun göç devam ediyor.

Suriye’nin İdlib ilinin güneyi ve Halep’in batısına düzenlenen hava saldırılarından evlerini terk etmek zorunda kalan 287 aileye barınma desteğinde bulunuldu.
Suriye rejimi ve Rusya’nın İdlib kentine yönelik düzenlediği bombardıman nedeniyle İdliblilerin Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere göçü devam ediyor.
Rusya, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle, Türkiye sınırına kasım ayının başından bu yana yerinden edilen İdliblilerin sayısı 600 bini geçti.
Halep’in kuzeyi ve İdlib kentinin güney kırsalına yönelik rejim ve Rusya tarafından yapılan bombardımanlardan kaçmak zorunda kalan siviller, Türkiye’nin kontrolünde bulunan Azez, El Bab, Afrin ve Cerablus’a göç ediyor.
İdlib’teki son durum ve yaptıkları yardımlarla ile ilgili bilgi veren Suriye İHH Babu Selam basın sorumlusu Yakup Alaca, “Son günlerde İdlib halkına yönelik artan yoğun saldırılardan dolayı, güvenli bölge Azez, Elbab, Cerablus şehir merkezlerine ve kırsalına yoğun göç devam ediyor. Gelen çoğu ailenin başlarını sokacak bir çadırları dahi olmuyor. Bundan dolayı uygun birkaç noktada ailelere çadır kurduk. Çadırlar için halı, soba, sünger yatak, kömür, gıda kolisi ve hijyen paketlerinin dağıtımını da gerçekleştiriyoruz. Çünkü çoğu ailelerin eşyaları yıkılmış binaların altında kalmış durumda.”
‘Çocuklar donma tehlikesi geçiriyor’
Kış ayının sert geçmesiyle çocukların donma tehlikesi geçirdiğini ifade Alaca, ”Evleri yıkılan siviller için bi yandan ‘Mazluma Çatı Ol’ projesiyle briket evleri yapıp ailelere teslim ederken bi yandan da acil durumdan dolayı çadır kurulumlarına devam ediyoruz” dedi.
Saldırıların sürmesi halinde göçün devam edeceğini söyleyen Alaca, “Bu kış ayında bu insanların dışarıda kalmamaları için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımıza katkı veren Türkiye halkına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklamaBakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika İstanbul Valiliği duyurdu! Silivri depreminde ağır hasar olan 8 okul yıkılacak

Silivri depreminde ağır hasar olan 8 okul yıkılacak

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs salgını hakkında açıklama

Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama

Çalışırken çığ altında kalan kişinin 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı

Acı haber 9 saat sonra geldi... Çığ altından çıkarıldı

İstanbul’da gün batımı kartpostallık görüntüler!

İstanbul’da kartpostallık görüntüler!

Kılıçdaroğlu: Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek

Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek

Ödünç verdiği köpeği başkasında çıktı

Ödünç verdiği köpeği başkasında çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.