İdlibli çocukların tahtasız ve kitapsız "çadır okulu"

Yazı tahtası henüz olmayan, zemini çamurlu çadır sınıfa 5 sıra ve masa konabildi ve zaman kaybetmeden eğitime başlandı.

Kampların her türlü olumsuzluğa rağmen okumak isteyen çocukların bu çağrısına, bölgedeki eğitim gönüllüleri karşılık vermeye çalışıyor.

- "15 öğrencimiz var"

Şartlar ne olursa olsun çocukların eğitimine önem verdiklerini aktaran Hammud, "Bu hafta hizmete giren okula şu an 15 öğrenci düzenli devam ediyor. Okul henüz yeni, bu sayı artacak. Burada çocukları eğitmeye çalışıyoruz. Arapça dili, çeşitli oyunlar öğretiyoruz. Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Sosyal yaşamı öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

Okulun eksiklerini gidermek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Hammud, imkanları olduğunda okulu büyüteceklerini sözlerine ekledi.

Öğrencilerden 8 yaşındaki Fattuma "Okulumuz çok güzel. Çok memnunuz." ifadelerini kullanırken bugün ilk kez okula geldiğini belirten 9 yaşındaki Muhammed de yeniden okula gidebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Diğer öğrenciler de okula gitme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

