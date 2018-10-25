İdlibli grafiti sanatçısından Kaşıkçı'yla dayanışma resmi

İDLİB(AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Suriyeli grafiti (duvar yazısı) sanatçısı, İdlib'de hava saldırılarında hasar gören duvarlara Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ve aynı kaderi paylaşan medya çalışanları ile dayanışma amaçlı resmi yaptı.

İdlib iline bağlı Binniş ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Aziz Esmer, hava saldırılarında yıkılan binaların duvarlarına yaklaşık iki yıldır Suriye’deki iç savaşı, Filistin'i ve dünyanın gündemindeki konuları anlatan resimler çiziyor.

Sanatçı Esmer, yıkıntılar içindeki bir duvara bu kez 2 Ekim’de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü duyurulan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayet anını tasvir etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ı da resmettiği çalışmasında Esmer, Beşşar Esed'i çizerek onun ağzından, Suudi veliaht prense yönelik "İyi bir öğrencim." ifadesini yazdı.

Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaşıkçı ile Esed rejimin benzer şekilde öldürdüğü medya çalışanlarıyla dayanışma için duvar resmini çizdiğini söyledi.

Grafitide, İngilizce "Zorbalıları durdurun" ifadesine yer veren Esmer, "Arap rejimlerinde muhalif medya çalışanlarının kaderinin ölüm olmasını istemiyorum." dedi.

Çizdiği resimlerle Esed rejiminin bombardımanlarının izlerini silmek istediğini dile getiren Esmer, rejimlerin çözümü, farklı görüşlere sahip kişileri öldürerek değil, onlarla fikir teatisinde bulunarak aramaları gerektiğini vurguladı.

