İdlibli sığınmacılar diken üstünde

Sınırın kapatılmasının doğurduğu sonuçları, Reyhanlı'daki tepelerden gözlemlemek mümkün. Duvarın hemen arkasındaki Suriye topraklarında çadırlar dip dibe sıralanıyor. Her yerde göz alabildiğince çadır var. Türk insani yardım kuruluşları, buradaki insanların acil ihtiyaçlarını karşılıyor. Ancak durum giderek vahim bir hâl alıyor. Zira İdlib’deki olası taaruzdan kaçan on binlerce kişi daha buraya geldi. Yardım kuruluşlarının tahminine göre sınır boyundaki mülteci sayısı 700 bini aşmış durumda.

İnsanî yardımlar artırıldı

Türk Kızılayı’ndan Kadir Akgündüz de ekibiyle birlikte burada görev yapan binlerce yardım çalışanından biri. Son haftalarda bölgeye binlerce koli gıda, temizlik malzemesi, oyuncak, ayakkabı ve elbise takviyesi yapıldı. Akgündüz, sadece İdlib civarında yaklaşık 400 mülteci kampının bulunduğunu söylüyor ve ekliyor: “Bu insanlar her şeylerini kaybetmiş durumda. Tek gayeleri hayatta kalabilmek.” Savaşın büyük bir manevi tahribata da neden olduğunu belirten Kızılay yetkilisi, durumun vahametini şöyle anlatıyor: "Yedi yıldır süren savaş, insanları psikolojik olarak da yıkıma uğrattı. Artık yoruldular, güçleri tükendi. Her an üstlerine bomba yağabilir. Süreki hayatî tehlike altındalar. Kimse bundan sonra ne olacağını bilmiyor.”

Burada “silahtan arındırılmış bir bölge” oluşturulması kararı alan Putin ile Erdoğan arasındaki uzlaşmayı bir başarı olarak niteleyen Akgündüz, “Silahların susması ve güvenlik durumunun iyileşmesi çok önemli. Bu, bizim işimizi fazlasıyla kolaylaştıracak” diyor.