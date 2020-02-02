İdlibli sivillerden "Avrupa'ya duyarlılık" çağrısı

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib ilinde gösteri düzenleyen halk, Avrupa ülkelerinin saldırıların durması için Rusya ve Beşşar Esed rejimine karşı harekete geçmesini talep etti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Harem ilçesinde çadır kentte toplanan İdlibli siviller, Rusya ve Beşşar Esed rejimi ile İran'ın saldırılarını protesto etti.

"İdlib'den Berlin'e" sloganı atan göstericiler adına yapılan yazılı açıklamada, ardı arkası kesilmeyen saldırıların halkı evlerini terk etmeye mecbur bıraktığını belirtildi.

Türkiye'den sınır kapılarını açması istenen açıklamada, "Ya Esed'in varil bombaları ve kimyasal silahlarıyla öleceğiz ya da topluca Avrupa'ya göç edeceğiz. Ölüm, göç, kesintisiz bombardımanlar ve asgari yaşam şartlarından mahrumiyet bize başka bir yol bırakmadı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Avrupa başta olmak üzere Batılı ülkelerin, Rusya ve rejime daha çok baskı yapmaları, insani krizin önüne geçmek için girişimlerde bulunmaları istendi.

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