İdlibli sivillerin acısı

On binlerce insan Türkiye'ye doğru kaçış yolunda. İnsani felaket tehlikesi çok büyük."Merhaba Dünya gezegeni, biziz, İdlib'in çocukları. Şu anda Rusya tarafından öldürülüyoruz." Bu dokunaklı çağrının sahibi, mesajını Twitter üzerinden dünyaya gönderen Suriyeli genç kadın Merna Alhasan. İdlib'de yaşayan Alhasan, haftalardır Twitter üzerinden bu şehirde yaşananları dünyaya aktarıyor. "İdlib bölgesindeki insanlar kaçıyor. Bazıları neleri var, neleri yoksa hepsini bırakıp sadece gitmek istiyor" diyor Alhasan bir videosunda. Akıllı telefonu ile kaydettiği ve dünyanın pek göremediği İdlib görüntülerini yayınlıyor genç video-gazeteci. İdlib'i terk etmek isteyen, tepesine kadar yüklü araçların dip dibe kuzeye doğru ilerleme çabası. Esad'a ve Rusya'ya karşı protesto gösterisinde bulunan insanlar…

Yoğun operasyon

Suriye'de rejim, Rusya'nın da desteği ile geçtiğimiz hafta İdlib'e yönelik operasyonlarına yeniden başladı. Esad yönetimine karşı direnen son kale konumundaki İdlib, aralarında radikal cihatçıların da bulunduğu grupların kontrolünde bulunuyor. Özellikle Maaret el Numan kasabası ve civarı son operasyonlarda en çok hedef alınan bölgelerin başında geliyor. Bu bölgenin stratejik önemi büyük, zira Şam'ı Halep'e ve Halep'i Türkiye'ye bağlayan M5 karayolu buradan geçiyor. Bugünlerde İdlib'den Türkiye istikametine doğru kaçmaya çalışanların kullandığı ana güzergah da bu yol. Medico International adlı yardım örgütünden Till Küster'in DW'ye aktardığına göre, kuzey yönünde kaçmaya çalışan insanlar, yolculukları sırasında da saldırılarla karşılaşıyor. Bir yandan bombardımanlara maruz kalıyorlar, bir yandan da Esad yanlısı milislerin makineli tüfekli saldırılarına.