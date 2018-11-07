İdlibli yetimler için lunapark kuruldu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kentine lunapark kuruldu.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli yetimleri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.
Suriye'deki çocukların savaşsız bir dünyanın ne demek olduğunu bilmediğini anlatan Tosun, "Bölgede boş durumdaki bir alanı lunaparka dönüştürdük. İçinde dönme dolap, trambolin, şişme oyun alanları, tahterevalli ve salıncak olan lunaparkta 200 yetim gönüllerince eğlendi. İHH görevlilerinin eşlik ettiği organizasyonda yetim çocuklar çeşitli yarışmalara da katılarak güzel bir gün geçirdi." diye konuştu.
Selim Tosun, etkinlik sonunda çocuklara hediyeler dağıttıklarını da kaydetti.
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