İdlibliler rejimin alıkoyduğu sivillere özgürlük istedi

AA muhabirine açıklama yapan göstericilerinden Muhammed Vakkas, "Garantör ülkelerden ve kardeşimiz Türkiye hükümetinden tutukluların serbest bırakılması için üzerlerine düşeni yapmasını istiyoruz." dedi.

Cuma namazının ardından bir araya gelen göstericiler, "Tutuklulara özgürlük", "Tutuklular dosya değildir, davadır", "Esed hapsindeki babamı istiyorum" yazan Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizlerle yürüdü.

Rejim karşıtı protestolara, İdlib il merkezi ve kırsalı ile Halep ilinin batısı ve Hama’nın kuzeyindeki çok sayıda sivil katıldı.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yaklaşık yüz noktada yapılan gösterilere on binlerce sivil katıldı.

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeybatısında büyük bölümü Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolündeki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerine karşı 4 hafta önce başlayan gösteriler devam ediyor.

Diğer katılımcı Rami Kızze de "Bu gösteriler sayesinde kardeş Türk hükümetine ve Birleşmiş Milletlere tutuklular ile ilgili alınan kararları hayata geçirmeye davet etme mesajı vermeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

Kızze, Esed rejiminin olası operasyonuna karşı Türkiye hükümetinin aldığı önleyici kararların takdir edici olduğunu, ekonomik hayatın canlandığını ve halkın rahat hissetmeye başladığını belirtti.

Gösterilere katılan ve babası alıkonulan Muhammed Şavirdi, "Kardeşimiz olan Türkiye hükümetinden Esed rejiminin sürekli tehdit ettiği kimyasal silah saldırısından bizi korumak için gözlem noktalarının arttırılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’ya seslenen Şavirdi, "Esed cezaevinde alıkonulanlar, suç işleyerek tutuklanmadılar. Onlar masum ve tek suçları Esed'e karşı fikirlerini beyan etmeleri." dedi.

İdlib’de idari işlerin Türkiye denetiminde olmasını isteyen Salah Kojo da "Esed’e karşı barışçıl gösterilere çıkan masum halk değil, savaş suçu işleyen Esed rejimi ile partnerleri parmaklıkların ardında olmalı." değerlendirmesini yaptı.