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İdlibliler Türkiye'nin güvenliği sağlamasını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib ilindeki siviller, Esed rejimi ve müttefiklerinin kente operasyon hazırlıklarını protesto etti - "Allah'tan ve Türklerden başka dostumuz yok", "Esed ve milisleri terörist kaynağı, Türkiye ise barış kaynağıdır" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Türkiye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde olduğu gibi İdlib'de de güvenliği sağlamasını istediklerini belirtti

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve müttefiklerinin olası operasyonuna karşı gösteriler düzenlendi. Gösteriye katılan siviller, Türkiye'nin bölgede güvenliği sağlamasını istediklerini belirtti.

Protestolara İdlib'in merkeziyle Serakib, Marratinuman, Han Şeyhun, Eriha, Cisr Suğur, Maaratmısrın, Sarmada, Dana ve Salkin ilçeleri ile Keferruma, Maarşurin Kefrenbil, Kefrenbil, Harim, Kefer Avit, Derkuş, Azmarin ve Hiş belde halkının yanı sıra Halep'in batı kırsalındaki Daret İzze ve El Etarib ilçelerindeki siviller katıldı.

Cuma namazının ardından bir araya gelen göstericiler, "Allah'tan ve Türklerden başka dostumuz yok", "Esed ve milisleri terörist kaynağı, Türkiye ise barış kaynağıdır", "Gerçek terörist Esed rejimidir", "Biz devrime hala sadığız", "Davamız birdir, kararımız birdir" yazılı Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizlerle yürüdü.

Protestoya katılan İdlib Yerel Meclisi Başkanı Dr. Ahmed Firas Alluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cephe hattındaki muhaliflere destek olmak için gösteri düzenlediklerini söyledi.

Alluş, "İdlib, bugün Suriye'yi temsil etmektedir. Burada direneceğiz. Burada kanımızın son damlasına kadar direneceğiz. Türk kardeşlerimizden bizim safımızda durmalarını, bizi desteklemelerini, tek başımıza bırakmamalarını istiyoruz." diye konuştu.

- "Türklerin mutlaka bölgeye girmesini ve himayesi altına almasını destekliyoruz"

İdlibli sivillerden Ahmet İslam da "Türklerin mutlaka bölgeye girmesini ve himayesi altına almasını destekliyoruz. Rejim bu bölgeye yönelik operasyon başlatırsa milyonlarca insan göç edecek. Katliam yaşanacak. İdlib'de teröristlerin bulunduğu yönündeki açıklamaları reddediyoruz. Burada sadece siviller ve yerinden edilenler (göç ettirilenler) yaşıyor." ifadelerini kullandı.

- "Afrin ve Cerablus'ta olduğu gibi İdlib'in de Türkiye'nin kontrolü altına girmesini talep ediyoruz"

Göstericilerden Basel Havva da gösterinin amacının, rejimin ve Rusya'nın İdlib bölgesine yönelik olası operasyonuna karşı uluslararası toplumca önlem alınması için çağrı yapmak olduğunu dile getirdi.

Havva, "İdlib'de yaklaşık 4 milyon sivil ve yerinden edilen insanlar yaşıyor. Olası bir operasyonda büyük katliamlar ve göç dalgası yaşanacaktır. Türkiye'den başka çıkacak bir yer olmayacak siviller için. Afrin ve Cerablus'ta olduğu gibi İdlib'in de Türkiye'nin kontrolü altına girmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

- "TSK'nın gözlem noktalarını artırmasını istiyoruz"

İdlib Yerel Meclisi'nde Kadınlardan Sorumlu Büro Başkanı Hana Dehnin de gösterilere kadınların sesi olmak için katıldıklarını belirtti.

Dehnin, "Rejimin ve Rusya'nın silahı ile herhangi bir sivilin ölmesinden uluslararası toplum sorumludur. Operasyonun önüne geçilmesini ve gereken önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye Devleti, nasıl Cerablus ve Afrin'e girip güvenliği sağlamışsa İdlib bölgesinde de bunu istiyoruz. TSK'nın gözlem noktalarını artırmasını istiyoruz." görüşünü paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Esed rejimi protesto Suriye

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