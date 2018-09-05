- "Türklerin olduğu yerde hava ve kara saldırısı olmaz"

Siteyf, "Bu kritik süreçte Rusların Cisir eş Şuğur’da düzenlediği hava saldırılarını herkes gördü. Bölgenin hakimiyetinin Türkiye’ye geçmesini istiyoruz. Türkiye’nin bu bölgede askeri bir söze sahip olmasını ve tampon bölge yapmasını istiyoruz." dedi. \

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Suriye'nin İdlib ilindeki siviller, bölgede can güvenliğinin sağlanması ve yaşanacak göç dalgalarının önüne geçilmesi için Türkiye’ye güvendiklerini belirterek, Türkiye'nin gerekli adımları atarak İdlib'i tampon bölge yapması taleplerini dile getirdi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes gözlem görevini icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gözlem noktalarını işaret eden Zerzur, "İdlib ve çevresinde sadece 12 gözlem noktası bulunuyor. Türkiye bu noktaların sayısını iki katına çıkartmalı. Mesela Hama'nın kuzey kırsalında Türkler olmadığı için rejim orayı sürekli bombardıman altında tutuyor. Morik bölgesinde gözlem noktası olduğu için bombardıman yaşanmaz. Türklerin olduğu yerde hava ve kara saldırısı olmaz." şeklinde konuştu.

Şam'dan rejim ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak İdlib'e sığınan Halit Meri de rejimin kente yönelik operasyonunun insani bir felakete yol açacağını dile getirdi.

Meri, "İdlib'in karşı karşıya kalacağı olası bir operasyonda insani bir krizin bertaraf edilmesi için komşu ülke Türkiye'den gereken önlemleri almasını diliyoruz." dedi.

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- "Türkiye'ye güveniyoruz”

Humus'daki Esed rejiminin saldırılarından kaçarak İdlib'e sığınan Rıdvan Humsi de, rejimin veya Rusya'nın İdlib'e yönelik düzenleyeceği bir operasyonda Avrupa ülkelerine kadar bir göç dalgası yaşanabileceğini savundu.