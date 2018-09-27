İdliblilerin yarasını Türkiye sarıyor

HATAY (AA) - Suriye'nin İdlib kırsalında durumu acil olan 2'si çocuk 7 kişi, müdahalelerinin yapılması için Hatay'a getirildi.
Düşme, kalp, kronik rahatsızlık, solunum yetmezliği ve ağır yaralanmalara maruz kalan, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi, İdlib kırsalında hizmet veren ambulanslarla Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirildi.
Sağlık ekiplerince burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Hatay'daki hastanelere sevk edildi.
- Günde 30 kişi alınıyor
Öte yandan, İdlib ve kırsalında yeterli ilaç ve sağlık malzemesi yetersizliği nedeniyle acil durumdaki 30 Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'na getiriliyor.
Suriyeli sağlık çalışanlarının sınır kapısına getirdiği, aralarında çocukların da olduğu hastalar, gerekli güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra 112 sağlık ekiplerince Türkiye'ye kabul ediliyor.
Hastalar, Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne sevk ediliyor.
Farklı tarihlerde, tedavi amacıyla Hatay'a gelen Suriyeliler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine dönüyor.
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