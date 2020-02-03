İdlib'te 4 Türk askeri hayatını kaybetti

Suriye ordusunun, muhaliflerin son kalesi olan İdlib vilayetindeki operasyonu devam ederken Türkiye tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine gönderilen takviye unsurlara Suriye hükümet güçleri tarafından topçu ateşi açılması sonucu dört askerin hayatını kaybettiği, biri ağır olmak üzere dokuz askerin yaralandığı açıklandı. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün yapılan söz konusu saldırıya karşılık verildiği belirtildi. Türkiye'nin İdlib'te 12 tane gözlem noktası bulunuyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İdlip'te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir" denildi.

Erdoğan: 30 ila 35 Suriyeli etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Ukrayna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında bu konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye bu saldırının cevabını vermiş durumda, vermeye devam ediyor" diyerek, "ilk belirlemelere göre "karşı taraftan 30 ila 35 Suriyeli etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı. Erdoğan F-16'lar da dahil olmak üzere fırtına öbüsleri ve toplarla arazide MİT'in belirlediği noktaların atış altında tutulduğunu ve bu sabah 46 rejim hedefine 122 fırtına ve 100 havan mühimmatıyla atış yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız" şeklinde konuştu. Rus tarafı ile temaslar Erdoğan, Suriye'de Beşar Esad rejimini destkleyen Moskova'ya da "burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın" diyerek, Türkiye'nin "bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmasının mümkün olmadığını" dile getirdi ve "bunun hesabını sormaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.