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İdlib'te Ambulans Merkezi Vuruldu 3 Sağlık Çalışanı Öldü

16.08.2019 12:50 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeybatısında Suriye Amerikan Medikal Toplumu adlı kuruluşta görevli iki sağlık çalışanı bulundukları merkezin bombalanması sonucu hayatını kaybetti

İdlib'te Ambulans Merkezi Vuruldu 3 Sağlık Çalışanı Öldü

Suriye’nin kuzeybatısında Suriye Amerikan Medikal Toplumu adlı kuruluşta görevli iki sağlık çalışanı bulundukları merkezin bombalanması sonucu hayatını kaybetti. Aynı saldırıa bir gönüllü çalışan da öldü.

İdlib’teki Ma’aret Hurmeh bölgesinde bulunan bir ambulans merkezinin hava saldırısından vurulduğu belirtildi. Suriye Amerikan Medikal Toplumu tarafından yapılan açıklamada merkezin hava saldırısı sırasında 6 kez hedef alındığı ifade edildi.

Hava saldırısında sağlık merkezi yerle bir oldu.

Suriye Amerikan Medikal Toplumu açıklamasında “Uluslararası insan hakları kanunlarının bariz bir şekilde ihlal edilmesi mutlaka araştırılmalı ve sorumlular ortaya çıkarılmalıdır” denildi.

Yerel kaynaklar saldırının Rus savaş uçakları tarafından düzenlendiğini söylüyorlar.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamada da İdlib’e düzenlenen son hava saldırılarında en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Uluslararası bir üne sahip ve “Beyaz Baretliler” olarak bilinen gönüllü yardım kuruluşu da İdlib’e düzenlenen hava saldırısında bir üyelerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Resmi rakamlara göre 2011 yılından bu yana Suriye’de 850 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de İdlib’te okul hastane ve klinikler gibi sivil hedeflere yönelik düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Rus ve Suriyeli yetkililerse tıbbi merkezlerin hedef alındığı iddialarını reddettiler.

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, BM’ye yazdığı mektupta “İdlib’teki sağlık kurumları terör gruplarının eline geçtikten sonra çalışamaz hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

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