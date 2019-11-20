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İdlib'te çadır kente füzeli saldırı, ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 23:24 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE'nin Hatay sınırındaki İdlib kentine bağlı Kah çadır kentine füzeli saldırı yapıldı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRKİYE'nin Hatay sınırındaki İdlib kentine bağlı Kah çadır kentine füzeli saldırı yapıldı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.
Hatay sınırındaki İdlib kentine saat 20.00 sıralarında füzeli saldırı düzenlendi. Halep’in kuzeyindeki Enzan bölgesinden ateşlenen füze İdlib'e bağlı Atme Kasabası yakınlarındaki Kah bölgesinde bulunan sivillerin yaşadığı çadır kente düştü. Yerel kaynaklar, bölgede bulunan doğum hastanesi ve çadırların hedef alındığını ifade ettikleri saldırıda çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralıların olduğunu belirtildi.

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