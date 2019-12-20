İdlib'te Çatışmalar Şiddetlenirken Bölgeden Kaçış Sürüyor

Londra Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Periembe gecesi Idlib’in kuzeybatısında rejim güçleriyle, El Kaide bağlantılı gruplar arasındaki çatışmalarda, her iki taraftan toplam 60’dan fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

Çatışmada rejim güçlerinden 23 askerin öldüğü ifade edildi. Çatışmalar sırasında Rus hava kuvvetlerine ait uçakların, bölgeyi bombardıman altında tuttuğu belirtiliyor. Çatışmaların özellikle Maaret El-Numan adlı bölgede yoğunlaştığı haberleri geliyor.

Bölgedeki Agence France-Presse muhabiri de operasyonun başlamasıyla birlikte çok sayıda kişinin bölgeyi terk ettiğini söylüyor. El Kaide’nin uzantıları tarafından bazı bölgeleri kontrol altında tutulan İdlib’te, yaklaşık 3 milyon kişi yaşıyor.

Şam yönetimi, İdlib’i tamamen kontrol altına almak niyetinde olduğunu sık sık dile getirirken bölgeye yönelik operasyonları da yoğunlaştırıyor.

Rejim güçlerinin Nisan ayında bölgede yaptığı operasyonlarda da bin kadar sivil hayatını kaybetmiş, 400 binden fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Ağustos ayında Moskova ateşkes ilan edildiğini duyurmasına rağmen bölgede bombardımanlar devam ediyor.

Salı günü de Birleşmiş Milletler bölgede 23 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan topçu atışlarını ve hava saldırılarını kınadığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün yaptığı açıklamada, İdlib’ten Türkiye’ye doğru 50 bin kişinin daha göç etmekte olduğunu söylemişti.

