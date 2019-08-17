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İdlib’te hava saldırısı: 1’i çocuk, 7 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 12:48 | Son Güncelleme

Esad rejimine bağlı savaş uçakları İdlib kırsalında bulunan Deyr Şarki köyünü bombaladı.

Esad rejimine bağlı savaş uçakları İdlib kırsalında bulunan Deyr Şarki köyünü bombaladı. Bombardımanda 1’i çocuk ve 1’i kadın olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.
Esad rejimi, gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib’e hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. İdlib kırsalında bulunan Deyr Şarki kasabasına düzenlenen hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında 1 çocuk ve 1 kadın da olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Sahra Hastanelerine nakletti.

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