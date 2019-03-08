HABER

İdlib'te ilk devriye faaliyeti tamamladı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 18:50 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 1'inci milli devriye faaliyetinin planlandığı şekilde tamamladığını açıkladı.

İdlib'te ilk devriye faaliyeti tamamladı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 1'inci milli devriye faaliyetinin planlandığı şekilde tamamladığını açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Soçi Zirvesi'nde alınan karar çerçevesinde 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilk devriye faaliyetini tamamladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde birinci millî devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladı" denildi.

FOTOĞRAFLI

İdlib'te ilk devriye faaliyeti tamamladıİdlib'te ilk devriye faaliyeti tamamladı

PARTNER II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı! II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!
Bayramiç'te 66 yaşındaki kadın soba kurbanıBayramiç'te 66 yaşındaki kadın soba kurbanı
Kahraman işçi intihara kalkışan kızı son anda kurtardıKahraman işçi intihara kalkışan kızı son anda kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.