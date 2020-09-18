HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İdlib’te sivillerden rejim karşıtı protesto

İdlib’te sivillerden rejim karşıtı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 17:06 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentinde halk, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) destek gösterisi düzenledi.

Suriye’nin İdlib kentinde halk, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) destek gösterisi düzenledi. İdlib’te yaşayan siviller, Esad rejimi ve PKK/ YPG terör örgütlerine karşı düzenlendiği protestoda TSK’yı desteklediklerini vurguladı.
Suriye’nin İdlib kentinde halk, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) destek gösterisi düzenledi. İdlib’in Cisr eş-Şuğur ilçesinde başta olmak üzere çeşitli bölgelerde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı. Siviller, Esad rejimi ve terör örgütleri halka saldırırken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriyelilere hep yardım ettiğini dile getirdi. Türk bayrakları ve özgür Suriye bayrakları açan siviller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını taşıdı. Bölge halkı, Türkiye olmasaydı Suriyelilerin durumunun daha da kötü olabileceğini ifade etti. İdlib halkı, uluslararası aktörelere seslenerek Türkiye tarafından yapılan yardımlara ciddi bir destek göstermeye çağırdı. Halk, Esad rejimi ve terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybederken Suriyelilerin defalarca yerinden edildiğini söyledi.
İdlib halkı, Esad’ın ve terör örgütlerinin saldırılarını durdurmasını talep ederek, terk ettikleri evlere dönmek istediklerini açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecekDuygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecek
2020 EKPSS ne zaman yapılacak?2020 EKPSS ne zaman yapılacak?
'Korktuğunuz kapınıza gelmesin''Korktuğunuz kapınıza gelmesin'
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Diğer Haberler
Cerrahpaşa'da önümüzdeki hafta deney aşıları yapılmaya başlanacak
Aşı çalışmasıyla ilgili yeni gelişme! Önümüzdeki hafta başlıyor
Son dakika: Ankara'da mobilya fabrikasında patlama!
Ankara'da fabrikada patlama!
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 863 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 863 kişi hayatını kaybetti
Eskişehir'de hastanede şok görüntü! Maskesiz koronavirüs testi yaptı
Hastanede şok görüntü! Maskesiz koronavirüs testi yaptı
Cam şişede torpil patlattılar! 3 çocuk yaralandı
Cam şişede torpil patlattılar sonrası korkunç!
Gökova Körfezi'nde deprem hareketliliği
Gökova Körfezi'nde deprem hareketliliği
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.