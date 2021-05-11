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İdlib'te Türk Askeri Konvoyuna Roketli Saldırı

11.05.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar Kalkanı harekatı çerçeveside, Suriye’nin İdlib bölgesine ikmal faaliyetinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliğe, roketli saldırı düzenlendi

İdlib'te Türk Askeri Konvoyuna Roketli Saldırı

Bahar Kalkanı harekatı çerçeveside, Suriye’nin İdlib bölgesine ikmal faaliyetinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliğe, roketli saldırı düzenlendi. Saldırıya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" denildi.

Açıklamada “Bahar Kalkanı Harekât Bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize baş sağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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