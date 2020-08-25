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İdlib'te Türk ve Rus Askeri Konvoyuna Saldırı

25.08.2020 13:15 | Son Güncelleme

Türk askerinin, Suriye’nin İdlib bölgesindeki M4 karayolunda, Rus askerlerle birlikte gerçekleştirdiği ortak devriye sırasında bir patlama meydana geldi.

İdlib'te Türk ve Rus Askeri Konvoyuna Saldırı

Türk askerinin, Suriye’nin İdlib bölgesindeki M4 karayolunda, Rus askerlerle birlikte gerçekleştirdiği ortak devriye sırasında bir patlama meydana geldi.

Milli Savunma Bakanlığı’dan yapılan açıklamada, patlamada konvoydaki bir aracın hafif şekilde hasar gördüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada “Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir” denildi.

Bakanlık henüz bölgedeki operasyonun detaylarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunmadı. Daha önce de ortak devriye sırasında Türk-Rus askerilerinin konvoyuna saldırı düzenlenmişti.

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