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  4. İdlib’teki yetimlere yardım

İdlib’teki yetimlere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 16:46 | Son Güncelleme

Suriye’de yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalan İdlib’in kırsalında yaşayan 5 bin yetim çocuğa ‘Yetim Sponsorluk Sistemi’ kapsamında sosyal nakdi yardım yapıldı.İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Regaip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib’te zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 5 bin yetime sosyal nakdi yardım ulaştırdıklarını belirterek, yetimlerin eğitim, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını giderdiklerini kaydetti.İdlib’in çeşitli bölgelerindeki yetimlere dağıtım yapıldığını anlatan Erdoğan, "Suriye genelinde yaşayan 11 bin 400 yetime düzenli olarak destek veriyoruz.

Suriye’de yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalan İdlib’in kırsalında yaşayan 5 bin yetim çocuğa ‘Yetim Sponsorluk Sistemi’ kapsamında sosyal nakdi yardım yapıldı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Regaip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib’te zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 5 bin yetime sosyal nakdi yardım ulaştırdıklarını belirterek, yetimlerin eğitim, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını giderdiklerini kaydetti.
İdlib’in çeşitli bölgelerindeki yetimlere dağıtım yapıldığını anlatan Erdoğan, "Suriye genelinde yaşayan 11 bin 400 yetime düzenli olarak destek veriyoruz. Bunlardan yaklaşık olarak 5 bin yetimimiz İdlib ili ve kırsalında yaşıyor. Bu yardımlar, yetimlerimizin birçok temel ihtiyacının giderilmesine vesile oluyor. Suriye’deki savaşın yıkımından en çok yetimler etkilendi. Biz de onların yaralarını sarmak için çaba gösteriyoruz" dedi.
Erdoğan, "Bu sosyal nakdi yardım çalışması, vakfımız tarafından yürütülen yetim sponsorluk sistemi kapsamında gerçekleştiriliyor. Yetimlerimize bu yardımların ulaşmasına vesile olan hayırseverlere teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından ‘Yetim Sponsorluk Sistemi’ kapsamında dünya genelinde 97 bin 500 yetime düzenli olarak destek sağlanırken, bu yetimlerin 11 bin 400’ü Suriye’de yaşıyor.

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