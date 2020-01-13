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  4. İdlib’ten Afrin’e göç eden sivillere gıda yardımı

İdlib’ten Afrin’e göç eden sivillere gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Saldırılar nedeniyle Suriye’nin İdlib ilinin güney kırsalından Afrin ilçesine göç eden sivillere insani yardım malzemesi dağıtıldı.Suriye’nin İdlib ilinin güney kırsalına yönelik saldırılar nedeniyle 20 Aralık 2019’dan bu yana Afrin’e göç eden 2 bin aileye İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda, hijyen paketi, sünger yatak, battaniye, soba ve yakacak gibi insani yardım malzemeleri ulaştırıldı.Vakfın Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, savaş mağduru sivillerin yanlarında olmayı sürdürdüklerini söyledi.Tahiroğlu, İdlib’in güneyinden göç eden sivillerin ihtiyaçlarını gidermek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, ‘‘Kasım 2019’un başından bu yana yaklaşık 400 bin insan göç etmek zorunda kaldı.

Saldırılar nedeniyle Suriye’nin İdlib ilinin güney kırsalından Afrin ilçesine göç eden sivillere insani yardım malzemesi dağıtıldı.
Suriye’nin İdlib ilinin güney kırsalına yönelik saldırılar nedeniyle 20 Aralık 2019’dan bu yana Afrin’e göç eden 2 bin aileye İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda, hijyen paketi, sünger yatak, battaniye, soba ve yakacak gibi insani yardım malzemeleri ulaştırıldı.
Vakfın Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, savaş mağduru sivillerin yanlarında olmayı sürdürdüklerini söyledi.
Tahiroğlu, İdlib’in güneyinden göç eden sivillerin ihtiyaçlarını gidermek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, ‘‘Kasım 2019’un başından bu yana yaklaşık 400 bin insan göç etmek zorunda kaldı. Bunların büyük bir kısmı İdlib’in kuzeyine gelirken Afrin ile Azez ve çevresindeki bölgelere de sığınanlar oldu. Göç eden tüm mağdur ailelerin ihtiyaçlarını giderebilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

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