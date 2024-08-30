İdmana katılmayınca ortaya çıktı! Porto Rikolu voleybolcunun sır ölümü…

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 3 hafta önce, 28 yaşındaki Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez'i smaçör olarak transfer etti. Bursa'da sağlık kontrolünden geçen Lopez'de herhangi bir rahatsızlık belirlenmemişti.

Nilüfer Belediyespor, takımın 3 yabancı oyuncusuna Beşevler Mahallesi'ndeki bir apartmandan 3 ayrı daire kiraladı. Perşembe günü gerçekleşen idmana katılmayan smaçöre telefonla da ulaşamayan kulüp görevlileri Lopez’in evine gitti. Çilingir desteğiyle eve giren görevliler Lopez’i yatak odasında hareketsiz görünce anında eve polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Pilar Marie Victoria Lopez’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Pilar Marie Victoria Lopez'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

"UYKU PROBLEMİ YAŞIYORDU"

Kulüp Müdürü Kenan Daştan, oyuncuları olan Pilar Marie Victoria Loplez'in, her zaman olduğu gibi Çarşamba günü yapılan idmana katıldığını belirtip, "Pilar Marie Victoria Lopez, ilk geldiği zamanlar uyum sorunu yüzünden uyku problemi yaşıyordu. Bir süre uyku ilacı aldı. Sonra, normale döndü. Çarşamba günü idmana katıldı. Hiçbir sorunu yoktu. Akşam, aynı apartmanda kalan yabancı bir oyuncumuzla akşam yemeği yedi. Yemek sonrası arkadaşlarının yanında 2 adet ağrı kesici hap içti. Sonra eve gitti. Saat 23.00- 24.00 sıralarında arkadaşlarına mesaj gönderdi" dedi.

"MENAJER: ''SAĞLIK SORUNU YOKTU"

Lopez’in Perşembe günü idmana katılmayınca olayın ortaya çıktığını belirten Daştan, "Gelmeyince merak ettik. Telefon açtık cevap vermedi. Eve gittik. Zile bastık açan olmadı. Bu sırada kendisini aradığımızda telefon sesini duyduk. Çilingir çağırıp içeri girdiğimizde Lopez, yatağında cansız yatıyordu. Dün gece menajeri Bursa'ya geldi. Kendisi de oyuncunun hiçbir sağlık sorunun bulunmadığını söyledi. Olayı öğrenen ailesi de Bursa’ya geliyor. Otopsinin ardından cenazeyi kendilerine, yapmayı düşündüğümüz törenin ardından vereceğiz" diye konuştu.

KALP KRİZİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Pilar Marie Victoria Lopez'in evinde yaptıkları incelemede şüpheli bir duruma rastlanılmadığı öğrenildi. Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Lopez'in kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.