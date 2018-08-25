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İDO Bandırma terminalinde tatilcilerin dönüş çilesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 15:11 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatilini Balıkesir'in sahil ilçeleriyle Ege kıyılarında geçiren İstanbullular, dönüş yolunda Bandırma Limanı'nda uzun kuyruk oluşturdu.

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- KURBAN Bayramı tatilini Balıkesir'in sahil ilçeleriyle Ege kıyılarında geçiren İstanbullular, dönüş yolunda Bandırma Limanı'nda uzun kuyruk oluşturdu. Balıkesir’in sahil ilçeleriyle Ege kıyılarında Kurban Bayramı tatilini geçiren vatandaşlar, dönüşte, Bandırma Limanı'nda yoğunluk oluşturdu. Tatilcilerin dönüşünü dikkate alan İDO, Bandırma-İstanbul (Yenikapı) arasındaki sefer sayısını artırdı. Bugün normal tarifede 5 olan feribot seferine 3 feribot ve 2 deniz otobüsü seferi eklendi. Buna rağmen çok sayıda tatilci yer bulamadı. Feribot ve deniz otobüsü seferleriyle bugün Bandırma-İstanbul (Yenikapı) arasında bin 760 araç ve 8 bin 900 yolcu taşınacak.

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