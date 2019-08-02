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İDO, Büyükçekmece-Bursa hattı seferi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 12:01 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de bugün başlayan Büyükçekmece-Bursa hattı ile, çevre ilçelerde oturan ve Büyükçekmece halkı, bir buçuk saat ile 1 saat 45 dakika arası süresince Bursa’ya ulaşabilecek.

İDO, Büyükçekmece-Bursa hattı seferi başladı

Büyükçekmece’de bugün başlayan Büyükçekmece-Bursa hattı ile, çevre ilçelerde oturan ve Büyükçekmece halkı, bir buçuk saat ile 1 saat 45 dakika arası süresince Bursa’ya ulaşabilecek. İlk İDO seferi başlangıcı havadan da görüntülenirken, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, vatandaşların ilgi yoğunluğuna göre, Büyükçekmece-İstanbul Boğazı seferlerinin de başlayabileceği müjdesini verdi.
Büyükçekmece Belediyesi ve İDO’nun işbirliği ile İstanbul Deniz Otobüsleri Anonim Şirketi (İDO) Büyükçekmece ve Bursa arasında deniz ulaşımı başladı. Büyükçekmece iskelesinde düzenlenen törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Kosova Halk Oyunları ekibinin gösteri düzenlendi. Okunan duaların ardından hattın açılışından kurdele kesimi de yapıldı. Vatandaşların ilk gün ki sefere ilgilerinin yoğun olduğu görüldü. Düzenlenen yeni sefer ile karayolu ile 5 saati bulan yolculuk süresinin deniz ulaşımı ile 1 buçuk saat ile 1 saat 45 dakika arasına indirildiği söylendi.
Tören sonrası İDO’ya binerek vatandaşlara iyi yolcuklar dileğinde bulunan Başkan Akgün, Büyükçekmece’nin yanı sıra Çatalca, Beylikdüzü, Silivri ve Esenyurt gibi yakın ilçelerindeki vatandaşlarında seferlerden rahatça yaralanabileceğini ifade ederek, “Halkımızın bu hatta sahip çıkması çok önemli. Zarar etmemesi lazım. Ekonomik şartların ağırlığını bilmek lazım vatandaşların bu hatta yönlendirilmesi lazım. Bizde bu görevi yapacağız. Büyükçekmece’den hem Bursa’ya hem de Bandırma’ya hem yolcu hem de feribotların araçla geçmeyi sağlayan feribotların sefer yapmaları için çalışmaların son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. İDO Genel Müdürümüz ile görüştük. İstanbul hattımız için çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşımız sahip çıktığı takdirde bu hatlar yaşayacak. İDO Genel Müdürümüz Hasan Üstündağ’ın nezdinde tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.

"Yenikapı’ya gidene kadar Bursa’ya varmış olacaksınız”
İDO Genel Müdürü Üstandağ ise vatandaşların destek vermesi durumunda deniz hatlarında süreklilik olacağını kaydederek, “ En önemlisi devamlılığını sağlamak. Halkımız buraya ilgi gösterecek ve bizde gerekli reklamları yapacağız. Diğer yakın ilçelerden de bu hattı besleyebilirsek bu hattın devamlılığı sağlanır. Herkes için bir kolaylık oluyor. Buradan Yenikapı’ya gidene kadar Bursa’ya gitmiş olacaksınız. Bir zaman avantajı sağlanmış olacak” diye konuştu.
İlk sefere binen vatandaşlar ise duygularını dile getirerek kısa sürede Bursa’ya gidebileceklerini söylediler.
İlk seferler haftada 3 gün
Öte yandan İDO’dan alınan bilgiye göre ilk seferler haftada 3 gün (Cuma-Cumartesi-Pazar) yapılacak. Yaz sezonu boyunca seferler günde 2 kez gerçekleştirecek, ilerleyen günlerde ise ilgi yoğunluğuna göre ek seferlerin konulabileceği bilgisine de ulaşıldı.

İDO, Büyükçekmece-Bursa hattı seferi başladı

İDO, Büyükçekmece-Bursa hattı seferi başladı

İDO, Büyükçekmece-Bursa hattı seferi başladı

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