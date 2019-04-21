HABER

İDO, Çocuk Bayramı’nı bisikletlerle karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

İstanbul Deniz Otobüsü (İDO), Bisikletliler Derneği iş birliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, “Çocuklar Bisiklete Biniyor” etkinliğini gerçekleştirdi.

İDO, Çocuk Bayramı’nı bisikletlerle karşıladı

İstanbul Deniz Otobüsü (İDO), Bisikletliler Derneği iş birliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, “Çocuklar Bisiklete Biniyor” etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında aileleri ile birlikte Sirkeci’den İDO ile Maltepe’ye geçen çocuklar, Maltepe sahilinde pedal çevirerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.
Hızlı ve keyifli yolculukları ile sektörünün lideri İDO, Kurumsal Sosyal Sorumluk yaklaşımı ile 21 Nisan Pazar günü “Çocuk Bayramı’nda Çocuklar Bisiklete Biniyor” etkinliği gerçekleştirdi. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte Sirkeci İskelesi’nde buluşan çocuklar ve ailelerinin bir araya geldikleri yaklaşık 300 kişilik grup, bisikletleri ile birlikte vapura binerek Maltepe sahiline geçti. Buradaki bisiklet yollarında aileleri ile birlikte pedal çeviren çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bisiklet Turu’nu tamamladı. Daha sonra çocuklar ve aileleri İDO feribotuna binerek Sirkeci istasyonuna geri döndü.

“Bize destek olan İDO’ya teşekkür ediyoruz”
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bisiklet turu kapsamında çocuklarla birlikte pedal çevireceklerini belirten Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, “Gelenekselleştirdiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bisiklet gezimiz var. Bu etkinlik İDO ile çocuklarımız için özel bir tur yapıyoruz. Bu trafik yoğunluğu nedeniyle çocuklarımız için bisiklet sürmek pek uygun değil. Bunun yerine buradan İDO’nun bize sağladığı özel bir arabalı vapurla Maltepe Sahili’ne kadar gidiyoruz, oradaki çocuklarımız için güvenli olan bisiklet yollarında 23 Nisan bisiklet gezimizi yapacağız. Sonra tekrar İDO’nun bize sağladığı arabalı vapurla geri döneceğiz. Böylece çocuklarımızla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bisiklet gezimizi tamamlamış olacağız. Bize destek olan İDO’ya teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Aile yakınları ile birlikte bisiklet turuna geldiğini ifade eden Görkem Aslan, “Buradan feribotla karşıya geçip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ailelerimizle birlikte bisiklet turu yapacağız” dedi.

İDO, Çocuk Bayramı’nı bisikletlerle karşıladı

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
(Özel) Tek kadın muhtar 4 adaya karşı seçimi kazandı(Özel) Tek kadın muhtar 4 adaya karşı seçimi kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sri Lanka'daki terör saldırılarını şiddetle kınıyorumCumhurbaşkanı Erdoğan: Sri Lanka'daki terör saldırılarını şiddetle kınıyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

Cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, en az 100 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, en az 100 kişi öldü

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu'nda korkutan yangın!

İzmir'de sıcak dakikalar! Kar maskeli 2 kişi NATO lojmanlarına saldırdı!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Asker eğlencesi karıştı! Sandalye, sopa ve demir çubuklar havada uçuştu!

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.