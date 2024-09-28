HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İDO feribotunda şoke eden olay! Tuvalette ceset bulundu…

İDO feribotunda şoke eden olay! Tuvalette ceset bulundu…

28.09.2024 07:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İDO’ya ait bir deniz otobüsünde yaşanan olay herkesi şoke etti. Bursa'nın Mudanya ilçesinde iskeleye yanaşan feribotun tuvaletinde ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İDO feribotunda şoke eden olay! Tuvalette ceset bulundu…

Bursa'nın Mudanya ilçesinde iskeleye yanaşan İDO'ya ait feribotun tuvalet kısmında ceset bulundu. Üzerinde kimlik çıkmayan cesetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Bursa Feribot İskelesi'nde meydana geldi. Yenikapı- Bursa seferini tamamlayan İDO'ya ait feribot, iskeleye yanaştı. Feribottaki yolcuların inmesinin ardından ekipler tarafından yapılan son kontroller sırasında, tuvalet kısmında bir kişinin hareketsiz yattığı fark edildi.

2

İhbar üzerine iskeleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İskeleye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde erkek kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

3

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İdo tuvalet bursa deniz otobüsleri feribot
En Çok Okunan Haberler
Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? Açıklama saatler sonra geldi

Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? Açıklama saatler sonra geldi

Akılalmaz olay! Sağlık çalışanı, küçük çocuğu darp etti

Akılalmaz olay! Sağlık çalışanı, küçük çocuğu darp etti

Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Bir ilk yaşanabilir...

Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Bir ilk yaşanabilir...

Günlerdir klimasından ses geliyordu! 7 tanesi birden çıktı

Günlerdir klimasından ses geliyordu! 7 tanesi birden çıktı

Alman basınının iddiası gündem olmuştu! Açıklama geldi: 'Onay verilmedi'

Alman basınının iddiası gündem olmuştu! Açıklama geldi: 'Onay verilmedi'

Eşini uçurumdan iterek öldürmüştü! Eşcinsel ilişki iddiası

Eşini uçurumdan iterek öldürmüştü! Eşcinsel ilişki iddiası

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.