İDO iletişim bilgileri, rezervasyon numarası, müşteri hizmetleri

Müşterilerinin beklentisi doğrultusunda yenilikçi, hızlı, emniyetli ve konforlu bir deniz taşımacılığı markası olmayı misyon edinmiş olan İDO, müşterilerden gelen geri dönüşlere oldukça önem verir. Yolculardan gelen geri dönüşlere göre hizmet kalitesini daha iyi bir hale getirmek için çalışır. Bu yüzden, İDO müşterilerinin kendileriyle iletişime geçebilecekleri İDO çağrı merkezi, İDO iletişim numarası ve e-posta gibi iletişim kanallarını her geçen gün geliştirir. Uzman kadrosu ile müşteri memnuniyeti için çalışan İDO’nun iletişim bilgilerini bu yazıda bulabilirsiniz. İşte detaylar… İDO İletişim Bilgileri İDO müşteri memnuniyetini ve yolcularının konforlu bir yolculuk geçirmesini önemsiyor. Bu doğrultuda titiz bir hizmet anlayışıyla hareket ediyor. İDO müşteri ilişkilerindeki titiz anlayışıyla müşterilerinin öneri, şikayet ve sorunlarını dikkatle kaydediyor ve çözüm bulmak için 7 gün 24 saat çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla çalışıyor. İDO iletişim kanallarını ve gerekli bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz.

İDO Müşteri Hizmetleri Numarası İDO müşteri hizmetlerine 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz. İDO telefon numarası: 0 850 222 44 36 ve 444 44 36 İDO telefon görüşmeleriyle her türlü görüş bildirebilir, seferler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İDO numarası ile yapabileceğiniz işlemler: Kredi kartı ile bilet satın alma işlemini yapabilirsiniz.

Var olan biletinizde değişiklik veya iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sefer saatleri ile iptal edilen seferleri öğrenebilirsiniz. İDO Müşteri Şikayet Yönetimi İDO tüm iletişim kanallarından kendilerine iletilen görüşleri önemseyerek hareket eder. Bu yüzden her türlü şikayet ya da görüş için çeşitli iletişim seçenekleri sunar. Müşteri Şikayet Yönetimi altında bu seçenekleri bir araya getiren İDO'ya şikayet ya da görüşlerinizi; 7/24 çağrı merkezinden,

www.ido.com.tr web sitesinde yer alan “Bize Yazın” seçeneğiyle,

info@ido.com.tr , ido@hs01.kep.tr e-mail adreslerine e-posta göndererek,

0212 517 39 58 no’lu faks numarası ile iletebilirsiniz. İDO İletişim Formu Nasıl Doldurulur? İDO iletişim formu ile görüşlerinizi İDO yetkililerine detaylı olarak iletebilirsiniz. Ad, soyad, iletişim bilgileri gibi seçenekleri doldurduktan sonra mesajınızı girmeniz yeterlidir. İDO web sitesi üzerinden "Bize Yazın" seçeneği ile formu doldurmak için TIKLAYINIZ! İDO Genel Müdürlük Bilgileri İDO genel müdürlük bilgileri şöyledir: Adres: Kennedy Cd. Yenikapı Hızlı Feribot İskelesi Fatih / İstanbul

Tel: (0212) 455 69 00

Faks: (0212) 517 39 58

E-mail: info@ido.com.tr İDO Web Sitesi Aracılığıyla Yapabileceğiniz İşlemler İDO web adresi ido.com.tr üzerinden yolculuklarınızla ilgili pek çok işlem gerçekleştirebilir, İDO dünyasını daha yakından keşfedebilirsiniz.