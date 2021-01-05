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İDO iletişim bilgileri, rezervasyon numarası, müşteri hizmetleri

05.01.2021 12:00 | Son Güncelleme:
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İDO iletişim bilgileri, rezervasyon numarası, müşteri hizmetleri

İDO 1987 yılında iki deniz otobüsüyle seferlerine başladı. O tarihten günümüze kadar hizmet kalitesini artırarak memnuniyet duyacağınız bir yolculuk için çalışıyor. Deniz yolu taşımacılığında konforu ve uygun fiyatlı hizmeti bir araya getiren İDO müşterilerinin ihtiyaç duyacağı iletişim numaralarını bu yazıda bulabilirsiniz. İşte İDO müşteri temsilcisine bağlanma ve İDO iletişim için gerekli duyduğunuz bilgiler…

Müşterilerinin beklentisi doğrultusunda yenilikçi, hızlı, emniyetli ve konforlu bir deniz taşımacılığı markası olmayı misyon edinmiş olan İDO, müşterilerden gelen geri dönüşlere oldukça önem verir. Yolculardan gelen geri dönüşlere göre hizmet kalitesini daha iyi bir hale getirmek için çalışır. Bu yüzden, İDO müşterilerinin kendileriyle iletişime geçebilecekleri İDO çağrı merkezi, İDO iletişim numarası ve e-posta gibi iletişim kanallarını her geçen gün geliştirir. Uzman kadrosu ile müşteri memnuniyeti için çalışan İDO’nun iletişim bilgilerini bu yazıda bulabilirsiniz. İşte detaylar…

İDO İletişim Bilgileri

İDO müşteri memnuniyetini ve yolcularının konforlu bir yolculuk geçirmesini önemsiyor. Bu doğrultuda titiz bir hizmet anlayışıyla hareket ediyor. İDO müşteri ilişkilerindeki titiz anlayışıyla müşterilerinin öneri, şikayet ve sorunlarını dikkatle kaydediyor ve çözüm bulmak için 7 gün 24 saat çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla çalışıyor. İDO iletişim kanallarını ve gerekli bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz.

İDO Müşteri Hizmetleri Numarası

İDO müşteri hizmetlerine 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz. İDO telefon numarası: 0 850 222 44 36 ve 444 44 36

İDO telefon görüşmeleriyle her türlü görüş bildirebilir, seferler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İDO numarası ile yapabileceğiniz işlemler:

  • Kredi kartı ile bilet satın alma işlemini yapabilirsiniz.
  • Var olan biletinizde değişiklik veya iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
  • Sefer saatleri ile iptal edilen seferleri öğrenebilirsiniz.

İDO Müşteri Şikayet Yönetimi

İDO tüm iletişim kanallarından kendilerine iletilen görüşleri önemseyerek hareket eder. Bu yüzden her türlü şikayet ya da görüş için çeşitli iletişim seçenekleri sunar. Müşteri Şikayet Yönetimi altında bu seçenekleri bir araya getiren İDO'ya şikayet ya da görüşlerinizi;

  • 7/24 çağrı merkezinden,
  • www.ido.com.tr web sitesinde yer alan “Bize Yazın” seçeneğiyle,
  • info@ido.com.tr , ido@hs01.kep.tr e-mail adreslerine e-posta göndererek,
  • 0212 517 39 58 no’lu faks numarası ile iletebilirsiniz.

İDO İletişim Formu Nasıl Doldurulur?

İDO iletişim formu ile görüşlerinizi İDO yetkililerine detaylı olarak iletebilirsiniz. Ad, soyad, iletişim bilgileri gibi seçenekleri doldurduktan sonra mesajınızı girmeniz yeterlidir.

İDO web sitesi üzerinden "Bize Yazın" seçeneği ile formu doldurmak için TIKLAYINIZ!

İDO Genel Müdürlük Bilgileri

İDO genel müdürlük bilgileri şöyledir:

Adres: Kennedy Cd. Yenikapı Hızlı Feribot İskelesi Fatih / İstanbul
Tel: (0212) 455 69 00
Faks: (0212) 517 39 58
E-mail: info@ido.com.tr

İDO Web Sitesi Aracılığıyla Yapabileceğiniz İşlemler

İDO web adresi ido.com.tr üzerinden yolculuklarınızla ilgili pek çok işlem gerçekleştirebilir, İDO dünyasını daha yakından keşfedebilirsiniz.

İDO'nun web sitesi üzerinden yapabileceğiniz işlemler şöyle sıralanabilir:

  • Kampanyaları detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
  • Üyelik oluşturarak biletleriniz hakkında bilgi alabilirsiniz. Bilet iptali, bilet sorgulama, bilet değişikliği gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
  • İDO hakkında kurumsal bilgilere detaylı olarak ulaşabilirsiniz.
  • Sefer saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Kalkış ve varış noktası ile tarih aralığını girmeniz yeterlidir.
  • Tarifeler, seyahat kuralları, bilet iptal, iade ve değişiklik koşulları gibi pek çok konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
  • İskeleler, terminaller, seyahat sağlık sigortası, İDO TV, sealife, internet gibi İDO hizmetleri hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.
  • Tüm duyuruları takip edebilirsiniz.

İDO Mobil Uygulaması

İDO size daha iyi bir hizmet sunmak için geliştirdiği İDO Mobil uygulaması ile müşterilerine daha hızlı bir bilet satın alma süreci sağlıyor. İDO Mobil uygulamasını kullanarak bilet satın alma, iptal, değişiklik gibi işlemleri yapabilir, seferler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İDO Mobil uygulaması ile son dakika sefer değişiklikleri ve duyurulardan da haberdar olabilirsiniz.

İDO ile iletişimde kalmak için en pratik yollardan biri olan İDO Mobil uygulamasını App Store ve Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz.

İDO Sosyal Medya Hesapları

İDO'yu sosyal medyada da takip edebilirsiniz. İDO'yu Facebook, YouTube, Pinterest ve Twitter'da idokurumsal, Instagram'da ido kullanıcı isimleriyle bulabilirsiniz.

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