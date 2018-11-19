İDO sefer iptallerinin gerekçelerini açıkladı! İBB'ye şok suçlamalar

2011 yılında yapılan özelleştirme ihalesi Tepe-Akfen-Souter-Sera ortak girişim grubu tarafından alınan İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. ( İDO) 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren iç hat seferlerini durdurma kararı almıştı. Alınan karar sonrası bir çok vatandaşın mağduriyeti gündeme gelmişti. Konu hakkında İDO’dan bir açıklama geldi. İDO alınan kararla ilgili 7 maddeyi sıraladı ve şu açıklamayı yaptı:

İDO'dan yapılan açıklamada iptal gerekçeleri şöyle belirtildi:

İDO bilindiği üzere TEPE+AKFEN+SOUTER+SERA ortaklığı tarafından 2011 yılında İBB'ye 861 milyon USD imtiyaz bedel, 73 Milyon USD kredi devri olmak üzere 934 Milyon USD ödeyerek özelleştirilmiştir.

Özelleştirme sonrası;

1- BURSA SEFERLERİNDE HAKSIZ REKABET

İBB sözleşmeye aykırı olarak Bursa Belediyesi'ne "Bedelsiz" iskele tahsis ederek, BUDO'nun İstanbul/Bursa arasında seferleriyle haksız rekabete sebep olmuştur.

2- AMBARLI LİMANI PROJESİ

Özelleştirme sözleşmesinde yer alan Ambarlı Liman arsasının bugüne kadar İDO'ya teslimi yapılmayarak, İDO'nun Ambarlı'dan / YALOVA / MUDANYA / BANDIRMA RO-RO Projesini hayata geçirilmesi engellenmiştir.