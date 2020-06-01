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İDO seferleri kademeli olarak başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 15:33 | Son Güncelleme

Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova seferlerini bugün itibariyle başlatan İDO, 2 haziran itibariyle de bünyesinde seferlerini kademeli olarak başlatacak.

İDO seferleri kademeli olarak başlıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova hattındaki seferleri bugün itibariyle başladı.

2 haziran itibariyle İDO, bünyesinde seferlerini kademeli olarak başlatarak vatandaşlara hizmet verecek.

İHA

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