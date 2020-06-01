İDO seferleri kademeli olarak başlıyor

\u0130stanbul Deniz Otob\u00fcsleri A.\u015e. (\u0130DO), Yenikap\u0131-Yalova ve Pendik-Yalova hatt\u0131ndaki seferleri bug\u00fcn itibariyle ba\u015flad\u0131. \n2 haziran itibariyle \u0130DO, b\u00fcnyesinde seferlerini kademeli olarak ba\u015flatarak vatanda\u015flara hizmet verecek.\n\u0130HAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER A\u015fk\u0131n ilk foto\u011fraf\u0131!\u00d6zel ve \u00d6zko\u00e7 hakk\u0131ndaki fezlekeyle ilgili yeni geli\u015fmeSolunum ventilat\u00f6r\u00fcn\u00fc reddetti: "G\u00fczel bir hayat\u0131m oldu, gen\u00e7lerde kullan\u0131n"