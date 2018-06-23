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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ilişkisi bitti mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.06.2018 02:35 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin ilişkisinde kriz çıktı.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ilişkisi bitti mi?

Ağustos ayından beri aşk yaşan şarkıcı İdo Tatlıses ve model Yasemin Şefkatli'nin ilişkisinde kriz çıktı. Çift sosyal medyada birbirlerini takipten çıkararak, fotoğraflarını da sildi. Durum böyle olunca ikilinin ayrıldığı düşünüldü ancak henüz bir açıklama gelmedi.

FOTOĞRAF YÜZÜNDEN Mİ?
Posta'nın haberine göre, Yasemin Şefkatli birkaç gün önce sosyal medya hesabından dekolteli bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı.Sevgilisi Yasemin Şefkatli’nin cesur dekolteli paylaşımını gören İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli’den fotoğrafı silmesini istedi. İdo’nun bu isteğini kırmayan Yasemin Şefkatli, kısa bir süre sonra fotoğrafını Instagram hesabından kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Yasemin Şefkatli ido tatlıses

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