MAGAZİN

İdo Tatlıses'in son hali korkuttu

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses geçen aylarda verdiği kilolarla çok konuşulmuştu. İdo Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu...

İdo Tatlıses'in son hali korkuttu

Geçen günlerde sevgilisi Yasemin Şefkatli’nin cesur dekolteli paylaşımını gören İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli’den fotoğrafı silmesini istediği haberleriyle gündeme gelmişti.

İdo’nun bu isteğini kırmayan Yasemin Şefkatli, kısa bir süre sonra fotoğrafını Instagram hesabından kaldırmıştı.

Bu haberler henüz sayfalardan düşmeye başlamıştı ki genç şarkıcı bu kez bir deri bir kemik hali ile görenleri şaşırttı.

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'ZAYIFLAMAK İÇİN ÖLÜM ORUCUNA GİRDİM'

Geçen aylarda hızla verdiği kilolarla çok konuşulan İdo Tatlıses, "Yaza giriyoruz nasıl sağlıklı kilo verebilirim?

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Ayda 2 kilo benim işime gelmiyor. Zayıflamak için ölüm orucuna girdim. Aşırı bir diyet yaptım. Zararı olmadı diyemem, muhtemelen olmuştur.

Şimdi normal sürecime geri döndüm. Bir İrem Derici olamadım yani." açıklamasını yapmıştı.

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