İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

Takipçileri tarafından ilk göze çarpan şey İdo Tatlıses'in verdiği kilolar oldu.İdo’yu gören sevenleri ‘artık daha fazla kilo verme, hasta gibi olmuşsun’ yorumunda bulundu.

İdo, geçtiğimiz aylarda 15 kiloyu nasıl verdiğini şu sözlerle anlatmıştı... "İlk iki haftada sekiz kilonun üstünde verdim. Gerçekten çok yiyorum. İyice abartmıştım, öğünde dört beş tane hamburger yemeye başladım.

Yaza giriyoruz nasıl sağlıklı kilo verebilirim? Ayda 2 kilo benim işime gelmiyor. Zayıflamak için ölüm orucuna girdim. Aşırı bir diyet yaptım. Zararı olmadı diyemem, muhtemelen olmuştur. Şimdi normal sürecime geri döndüm. Bir İrem Derici olamadım yani." dedi.



