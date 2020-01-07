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  4. İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 22:36 | Son Güncelleme

Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, 8 Ocak Çarşamba günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO), iptal edilen seferler şu şekilde:

"Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08.10 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi."

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO), iptal edilen seferler şu şekilde:

“Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi.”

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İDO BUDO Sefer Iptali

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