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İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2018 05:32 | Son Güncelleme

Marmara Denizi’nde meydana gelen olumsuz hava koşulları, İDO ve BUDO'da bazı seferlerin iptal edilmesine neden oldu.

İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri iptal edildi.

İDO'nun sitesinden yapılan açıklamada, “Değerli misafirimiz; olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Kasım 2018 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi, Bursa-Yenikapı 07.30 seferi, Yenikapı-Bandırma 07.00 seferini iptal etmek zorunda kaldık” denildi.

BUDO'da iptal olan seferler şöyle:

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.30 - Bursa(Mydanya) - İstanbul(Büyükçekmece)
09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 - İstanbul(Büyükçekmece) - Bursa(Mudanya)
11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO’da iptal olan seferler şöyle:
07.00 - Yenikapı-Bandırma
07.01 - Yenikapı-Bandırma
07.30 - Bursa-Yenikapı
07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

(İHA)

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