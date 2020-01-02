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  4. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 09:22 | Son Güncelleme

Olumsuz hava şartları deniz seferlerini etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefeti dolayısıyla Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri’nden de (İDO) bazı seferlerin iptal olduğu açıklandı.

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO’dan yapılan açıklama da 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri, İDO’nun ise 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği açıklandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İDO BUDO Sefer Iptali

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