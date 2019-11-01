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İDO VE BUDO SEFER İPTALLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 08:16 | Son Güncelleme

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

BURSA,(DHA) - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO
07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:00 - Bursa-Büyükçekmece
08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
10:30 - Büyükçekmece-Bursa

BUDO
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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