İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapacakları seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, 7 Ocak Salı günü yapacakları seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri’nin iptal edilen seferleri şöyle:

"Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08.10 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 14.50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 16.00 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 16.50 seferi, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18.45 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19.00 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19.50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 20.00 seferleri"

Bursa Deniz Otobüsleri’nin iptal edilen seferleri ise şöyle:

"Saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi, 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi, 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi, 14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi, 18.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri"



PARTNER Kenan Doğulu alkışı hak ediyor