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İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 06:40 | Son Güncelleme

Marmara'da etkili olan fırtına deniz ulaşımını aksatıyor. Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO işletmelerinin bazı seferleri iptal oldu. İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.

İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli!

İptal edilen seferler şöyle:

İDO:

07:45 - 10:45: Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 - 09:45: Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 - 10:55: Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO:

07:00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

BAZI VAPUR SEFERLERİ DE İPTAL

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bu kapsamda, Beşiktaş-Adalar ve Bostancı-Karaköy seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

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İDO BUDO Sefer Iptali fırtına

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