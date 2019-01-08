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İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 06:13 | Son Güncelleme

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli!

Yoğun kar yağışı tüm yurtta etkisini gösteriyor. Olumsuz hava şartlarından dolayı deniz seferlerinde de iptaller yaşanıyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal olan seferleri:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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Anahtar Kelimeler:
İDO BUDO Sefer Iptali

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