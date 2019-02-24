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İDO ve BUDO seferlerine kar yağışı engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 07:42 | Son Güncelleme

İstanbul Deniz Otobüsleri ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)’nun bazı seferleri yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.İDO ve BUDO yoğun kar yağışı ve aşırı rüzgar nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)’nun bazı seferleri yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.
İDO ve BUDO yoğun kar yağışı ve aşırı rüzgar nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, 24 Şubat’ta yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO’dan yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 24.02.2019 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12:30 seferi , Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık.” İfadelerine yer verildi.
BUDO’dan yapılan açıklamada ise, iptal edilen seferlerin listesi şu şekilde:
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)”

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